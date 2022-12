Filandorra excluída de apoio por parte da DGArtes nos próximos quatro anos

A companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste, após ter efetuado a candidatura ao Programa de Apoio Sustentado na área do Teatro (Criação), viu a sua proposta negada pelo júri, ficando, assim, sem nenhum apoio nos próximos quatro anos.

Após a aplicação dos critérios que regem a atribuição dos apoios, a Filandorra suspendeu provisoriamente os ensaios finais da produção O Cerejal de Anton Tchekhov, e distribuiu aos atores com caracter de prioridade o poema Sísifo de Miguel Torga, texto de suporte a um sucedâneo de manifestações de protesto público junto da Assembleia da República, Palácio Nacional da Ajuda, Palácio de São Bento – Residência Oficial do Primeiro Ministro e Palácio de Belém – Residência Oficial do Presidente da República que a Companhia vai realizar nos próximos dias.

“Todo o elenco, técnicos de produção, além da direção artística, num total de 18 elementos, vão dar a conhecer ao país a injustiça praticada pelo Governo ao sonegar o direito à cultura de uma vasta região do interior do país”, frisou a companhia.