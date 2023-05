Fim-de-semana recheado de cultura com a Mostra de Teatro do Douro

Depois de Mirandela, em estreia, e Sabrosa, festival segue para o concelho de Alijó

O último fim de semana de abril acolheu, no Centro Cultural de Mirandela e no Auditório Municipal de Sabrosa, as peças “Precisa-se de um Cadáver”, realizado pelo Teatro Amador de Tabuaço (Teatraço), e “Relembrar o Passado” protagonizada pela Ofitefa, Oficina de Teatro de Favaios integradas na XIII Mostra de Teatro do Douro que está a percorrer a região

No sábado (dia 29), a interpretação do Teatraço fez vibrar o público em Mirandela. “Precisa-se de um Cadáver” foi, pela segunda vez consecutiva na Mostra de Teatro, uma comédia hilariante. Esta encenação, com a direção de Beto Coville, passa pela vida do boémio Óscar que assumiu uma relação com Luísa, mas que nunca deixou de aproveitar os prazeres da vida. Neste caso, o plano que Óscar arranjou para ter mais uma noite de diversão foi algo mais mórbido, aproveitando-se do facto da tia morar em Coimbra para afirmar a sua morte e, por isso, ter a obrigação de ir ao funeral. Contudo, este plano é desvendado e é desde aí que se instala a confusão entre o casal e não só, todas as outras personagens se vão envolver neste novelo cheio de nós, entrelaçados por Óscar.

No final do espetáculo, Manuela Martins do Teatraço afirmou a importância da Associação Vale D’Ouro na promoção do trabalho feito pelos grupos de teatro amadores que, segundo a mesma, se iria extinguir caso a Associação também deixasse de apostar neste festival. A atriz salientou, igualmente, “o amor à camisola” dos atores amadores, amor esse que nem sempre se torna fácil, mas é nesse momento que o público se torna uma chave fundamental para desbloquear noites tão gratificantes como aquela. O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mirandela agradeceu o “maravilhoso momento” proporcionado. Realçou o facto de ter sido provado que não é preciso haver um grande investimento financeiro para haver bons espetáculos. Destacou, ainda, a importância de “retirar certos preconceitos”, referindo que “os santos da casa também fazem milagres”, neste caso, ma região. Orlando Pires rematou ao garantir que esta parceria é para manter e dar continuidade. Luís Almeida, presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro mostrou-se encantado por Mirandela receber o certame numa parceria que espera que se possa estender para os próximos tempos.

Já no domingo (dia 30), “Relembrar o Passado”, também uma comédia, retratou as vivências e cultura do povo da região. É possível observar nesta peça a crença de alguns antigos em métodos “medicinais” paranormais, por exemplo, em bruxarias para a cura de doenças. Este retrato foi sempre realizado de forma divertida e hiperbólica, empregando expressões hilariantes e momentos musicais cómicos agradáveis. Encenada por José Machado, esta peça transforma-se numa viagem histórica, recreando momentos de vivências antigas, mas sempre com umas pitadas de mundo contemporâneo.

José Machado, da Ofitefa, mostrou-se grato pela presença de todas as pessoas no Auditório e afirmou que o grupo tentou levar até elas o melhor que conseguem fazer. Lamentou o facto de se encontrarem “um bocado limitados”, devido à falta de transporte e à necessidade de recorrerem sempre a outros meios, como associações ou outro tipo de entidades, para obter ajuda. Houve ainda espaço para o Vereador da Câmara Municipal de Sabrosa, António Augusto Araújo, reiterar o orgulho que é usufruir de uma noite tão alegre. Agradeceu, ainda, a presença do público, dos “atores profissionais” e recordou a honra que é o município ser associado de mérito na categoria Ruby da Associação Vale d’Ouro, num serão recheado de boa disposição e inúmeras gargalhadas.

A “XIII Mostra de Teatro do Douro” continua a espalhar magia no próximo sábado, dia 6 de maio, na Casa do Povo do Pinhão, ao receber o Teatro Aldeia Verde com a peça “Cupido Apaixonado”.

GC