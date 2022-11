FlixBus tem viagens de e para Bragança, Mirandela e Vila Real a partir de 99 cêntimos

Já é possível comprar viagens FlixBus, de e para a região de Trás-os-Montes, a partir de 99 cêntimos. Há bilhetes promocionais para todas as ligações e destinos da rede em Portugal, e estes são válidos para viagens a realizar entre 3 de janeiro e 3 de fevereiro de 2023. Os bilhetes estão disponíveis para reservar no site e na app, desde o dia 25 de novembro, e as reservas podem ser feitas até ao próximo dia 1 de dezembro.

Em maio, a FlixBus expandiu a sua operação na região Trás-os-Montes, lançando uma nova linha que liga Bragança a Mirandela, Vila Real, Viseu, Coimbra e Lisboa. A empresa de mobilidade liga ainda a cidade ao Porto e ao aeroporto do Porto.

A FlixBus continua a expandir a sua oferta em Portugal, tendo lançado recentemente duas novas linhas a partir de Braga e de Viseu, que vêm dar resposta ao aumento da procura nas ligações destas cidades à capital. Braga passa a ter uma ligação direta a Lisboa, sem paragens e por isso mais rápida, e a ligação de Viseu a Lisboa é agora reforçada com uma nova linha, também mais direta e mais rápida, apenas com uma paragem na cidade de Coimbra.

Em 2023 haverá ainda mais autocarros verdes na estrada

A FlixBus continua a desenvolver a rede doméstica em Portugal, estando já a planear novos destinos e horários para 2023. O transporte expresso é cada vez uma alternativa às viagens de carro particular, não só por serem confortáveis e sustentáveis, mas também porque uma viagem de autocarro chega a custar até dez vezes menos do que uma viagem de carro, demorando praticamente o mesmo tempo.

O transporte de passageiros em autocarros de longo curso é, atualmente, um dos mais sustentáveis e amigos do ambiente, devendo ser visto por todos como um dos meios de transporte para o futuro, sendo também um dos mais seguros.