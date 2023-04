Formação de voleibol do SCVR de infantis no Torneio da AVP

A equipa de Infantis do SCVR, após iniciar a nova fase do Torneio da Associação de Voleibol do Porto (AVP) depois de ter conseguido ganhar nos jogos inicias desta nova fase do Campeonato da AVP desde Fevereiro, este fim de semana, conseguiu ganhar na jornada dupla realizada, no sábado e domingo, os dois jogos fora de portas, no sábado frente ao ADESP – em Penafiel, por 3-1 (18-25; 19-25; 22-25 e 21-25) e no domingo contra o FOZ PORTO, na escola da Torrinha, desta vez por 3-0 (21-25; 16-25 e 18-25), só conhecendo o sabor da vitória.

É sabido, que nestas idades o resultado não é muito importante, mas a competição serve como regulador do treino e ajuda a melhorar os índices de motivação e empenhamento das atletas.

Portanto, as infantis do SCVR, entram assim de férias da Páscoa, só com vitórias no Torneio AVP e faltando realizar o último jogo desta fase, frente ao Boavista em casa, no dia 15 de Abril pelas 16.30h – sábado no Pavilhão Paroquial de Mateus, em Vila Real.

Quem quiser assistir, convidam-se os adeptos do Voleibol para se deslocarem a Mateus para assistirem a este jogo de Infantis do Torneio AVP.