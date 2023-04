Francisco Peixeiro é o próximo pintor do ciclo expositivo “Os Nossos Artistas”

A Sala Polivalente da Biblioteca Municipal dará a conhecer, durante o mês de abril, a pintura do flaviense Francisco António Peixeiro. A mostra expositiva que integra o projeto cultural “Os Nossos Artistas” é composta por 17 obras e será inaugurada amanhã, dia 4 de abril, pelas 17h30.

Natural de Chaves e professor no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, foi selecionado para a Bienal “II Prémio de Pintura do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular”, com exposições em Chaves, Barcelos, Braga, Bragança, Corunha, Ferrol, Lugo, Guimarães, Lamego, Matosinhos, Orense, Penafiel, Porto, Santiago de Compostela, Viana do Castelo, Vigo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Vila Real.

Esta exposição, organizada pelo Município e com entrada gratuita, estará patente ao público até dia 28 de abril e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00.

GC CM