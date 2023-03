Funcionárias da cozinha da Santa Casa de Lamego recebem “Formação + Próxima”

Para a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, a formação dos seus profissionais é um dos principais pilares de atuação.

Neste sentido, a maior e mais antiga instituição social do concelho aderiu ao programa “Formação + Próxima”, promovido pelas Escolas do Turismo de Portugal, que visa a capacitação na “arte da hospitalidade” e estimular os agentes do território, através de um plano de formação diversificado.

Com conteúdos adaptados às suas necessidades, as funcionárias da cozinha da Misericórdia de Lamego estão a receber formação específica sobre “Técnicas de Cozinha”. São trinta horas de aprendizagem, com uma forte componente prática, orientadas pelo formador João Eustáquio.

“Esta formação é uma mais-valia para os nossos colaboradores que aprofundam os seus conhecimentos e também para a própria instituição que melhora, desta forma, o serviço prestado diariamente aos utentes. No setor social, a necessidade de mudança e de adaptação a padrões mais elevados é uma constante”, afirma o Provedor António Carreira.

O programa “Formação + Próxima” tem a duração de dois anos e abrange áreas diretamente ligadas ao turismo como o reconhecimento do território para melhor o promover, línguas estrangeiras, gastronomia, animação turística, entre outros.

