Fundação Casa de Mateus anunciou vencedores do Prémio D. Diniz

No Dia Mundial da Poesia, a Fundação da Casa de Mateus anunciou os vencedores do Prémio D. Diniz relativos aos anos de 2022 e 2023:

2022: José Tolentino Mendonça, Introdução à Pintura Rupestre, ed. Assírio & Alvim

2023: Jorge Calado, Mocidade Portuguesa, ed. Imprensa Nacional Casa da Moeda

O júri do prémio D. Diniz, composto por Nuno Júdice, que preside, Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia, decidiu atribuir o prémio relativo a 2022 ao livro ‘Introdução à pintura rupestre’ de José Tolentino Mendonça, publicado pela editora Assírio & Alvim. «Poemas relativos à infância, entre Angola e a Madeira, é uma bela meditação sobre a relação do homem com o seu passado e as imagens que dele restam, através do olhar de uma criança, e que o homem adulto procura recuperar, com as lacunas e desfigurações que o poeta encontra num romance tradicional recolhido da boca de sua avó, e que é uma das poucas recordações que dela subsistem. É o autor deste livro em que, como um arqueólogo, reconstitui essa vida de que só restam vestígios e, talvez, a lembrança de um paraíso perdido, que o prémio D. Dinis escolhe para figurar entre os nomes que, desde o início, lhe conferem o prestígio de um dos grandes prémios literários portugueses.»

O prémio D. Diniz referente ao ano de 2023 distingue a obra «Mocidade Portuguesa», de Jorge Calado, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. «É um livro que se destaca pela qualidade de uma escrita límpida que nos faz entrar num relato de formação pessoal e intelectual que, inscrita no género autobiográfico que tem, no campo da literatura, precedentes de que basta citar Miguel Torga ou Rúben A., nos dá um retrato da segunda metade do século XX, com destaque para os períodos da infância e adolescência do autor, resgatando do esquecimento uma das épocas mais apagadas da nossa História.»

O Prémio D. Diniz, atribuído pela Fundação da Casa de Mateus desde 1980 distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção ou a tradução portuguesa de uma obra fundamental do cânone literário. Em 2021, o Prémio foi atribuído a José Viale Moutinho, pelo seu livro «Camões e outros contemporâneos». A lista de premiados inclui, entre muitas outras personalidades, Agustina Bessa Luís (1980), José Saramago (1984), Eduardo Lourenço (1995), António Lobo Antunes (1999), Maria Teresa Horta (2011) ou Jorge Silva Melo (2021).

A edição de 2022 do Prémio D. Diniz conta com os apoios da Fundação BPI-La Caixa e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A edição de 2023 conta com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

PRÉMIO D. DINIZ | 2022

Introdução à Pintura Rupestre, de José Tolentino de Mendonça

Viagem forte e comovente pelas primeiras memórias do autor, aqui se cruzam as reminiscências dos lugares da infância, a figura mítica da fala ou a sombra dos objetos perdidos no tempo. No texto em prosa que encerra a obra – «A quem deixas o teu oiro» –, o poeta concentra-se na figura da avó: «a minha primeira e inesquecível informante. E mais: foi o meu bosque, a minha viagem, o meu livro. E também um primordial amor», escreve sobre esta madeirense radicada em África, «um lugar tão mágico como a ilha de onde provínhamos».

Mocidade Portuguesa, de Jorge Calado

«O que é isto? O retrato de um estilo de vida esquecido; o passado contado por um jovem que aprendeu a treinar a memória e que cresceu relacionando as ciências com as artes. Não é uma biografia, nem um livro de memórias, muito menos um ensaio de pendor social, embora partilhe aspetos com todos estes géneros. A história começa numa casa em Lisboa, percorre o bairro, atravessa a cidade, espalha se pelo país, para acabar em Oxford, no Reino Unido. Uma viagem no tempo, física e mental, ao longo de trinta anos, balizada por livros, bichos, filmes e óperas, sem respeitar as unidades aristotélicas de espaço, tempo e ação. A mente como museu de memórias cujo conteúdo é imperioso estudar, conservar e divulgar. Um fluxo de consciência onde tudo está relacionado com tu do o resto, formando um objeto redondo, sem princípio nem fim. Organizada em três secções Casa, Cidade, Mundo esta Mocidade Portuguesa debruça se sobre o azul (a cor da paz e da liberdade), aprende com Shakespeare (que nos legou o mais completo retrato da espécie humana) e descobre em Oxford como repartir o entusiasmo entre o trabalho e a vida.»

