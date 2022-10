Fundação da Casa de Mateus promove encontro sobre Norte de Portugal e Galiza

A Fundação da Casa de Mateus, com a colaboração do Agrupamento Europeu de Cooperação da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal, promove no próximo dia 29 de outubro, entre as 15h00 e as 18h30, o encontro ‘NORTE DE PORTUGAL – GALIZA | TERRITÓRIO E FUTURO’.

Nascido da cisão da antiga Galaecia, o Condado Portucalense – futuro Norte de Portugal –, e a Galiza preservam uma matriz comum que explica certamente a proximidade cultural entre os dois povos. Uma afinidade, profunda, subterrânea, invisível sobre a qual se construiu, em anos recentes, uma lógica de cooperação única na Península Ibérica e mesmo entre outras regiões europeias.

O livro de Ramón Villares, “Galiza, Terra Irmã de Portugal”, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que será apresentado pelo autor e dará o sinal de partida para a discussão, ajuda-nos a compreender as origens remotas da familiaridade que nos liga à Galiza e a forma como encontrou, no âmbito da União Europeia, um contexto propício para se reforçar. A partir desta reflexão, convidamos alguns dos principais protagonistas que marcam, e marcaram nas últimas décadas, o estreitamento das relações transfronteiriças para connosco discutirem o seu vasto potencial e as políticas concretas de cooperação e desenvolvimento.

A Galiza e o Norte de Portugal estarão representados ao mais alto nível, através do Presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e da Comunidade de Trabalho Galiza – Norte de Portugal, António M. Cunha. Estarão ainda presentes Luís Valente de Oliveira e Luís Braga da Cruz, anteriores Presidentes da CCDR-Norte, Diego Calvo, Vice-Presidente da Xunta de Galicia e Nuno Almeida, Diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal. Para mais informações, por favor contacte cultura@casademateus.pt