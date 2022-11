GCVR conquista 142 pódios no campeonato regional em Bragança

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Campeonatos Regionais de Juvenis e Absolutos, Torneio Nadador Completo de Infantis e Torregri I de Cadetes, competição realizada nos dias 19 e 20 de novembro na Piscina Municipal de Bragança. O GCVR fez-se representar por 50 atletas que estiveram em excelente plano colocando o clube com um total de 142 pódios (55 de primeiro lugar, 49 de segundo e 38 de terceiro) aos quais se somaram ainda 140 recordes pessoais e um Recorde Regional Juvenil B, que são o reflexo do enorme trabalho e dedicação de todos os atletas do GCVR. O Recorde Regional Juvenil B foi alcançado por Tiago Fernandes na prova de 100 metros Estilos, ao registar a marca de 1.08.58.

No Campeonato Regional de Absolutos, a destacar: em femininos, Ana Margarida Guedes foi a mais medalhada com 9 pódios (8 primeiros lugares e 1 segundo), Maria Braz foi a 3ª com 4 pódios (2 primeiros lugares, 1 segundo e 1 terceiro) e Carolina Eira foi 4ª com 4 pódios (1 primeiro e 3 segundos lugares; em masculinos, Gonçalo Ferreira foi o 3º mais medalhado com 4 primeiros lugares, Rodrigo Silva foi 4º com 3 pódios (2 primeiros lugares e 1 segundo) e Eduardo Yakubenko foi 6º com 4 segundos lugares.

No Torneio Nadador Completo de Infantis, a destacar que em femininos Inês Fernandes foi a vencedora em Infantis B com 1550 pontos, enquanto Maria Mesquita foi a vencedora em Infantis A com 2053 pontos seguida de perto por Maria Poeta com 2029 pontos. Já em masculinos, Lucas Ribeiro foi o vencedor em Infantis B com 1416 pontos, enquanto em Infantis A Miguel Carvalho foi segundo com 1892 pontos e Diogo Baptista foi terceiro com 862 pontos.

Já no Torregri I de Cadetes, a registar que em Cadetes A Francisco Igrejas foi o mais titulado e Carolina Pinto foi a mais titulada em femininos enquanto Inês Pinto foi 3ª. Já em Cadetes B, Tomás Fernandes foi o 2º do medalheiro seguido de Pedro Lopes, em masculinos, enquanto em femininos, Susana Carvalhinha foi 2ª e Maria João Gomes 4ª.

Esta foi assim uma competição muito bem-sucedida por parte dos atletas do GCVR, desde os Cadetes aos Seniores, a premiar o excelente trabalho que têm vindo a realizar e apontando desde já às participações no Festival Nordeste a Nadar e no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão onde o GCVR irá estar representado pela equipa feminina.

Luís Pinto