GNR apreende 12 espécies de animais exóticos em Alijó

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, no dia 12 de janeiro, apreendeu 12 espécies de animais exóticos e identificou uma mulher de 53 anos por detenção de várias espécies de animais listadas na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), no concelho de Alijó.

No seguimento de uma denúncia sobre detenção de várias espécies listadas na CITES em cativeiro, os elementos do NPA deslocaram-se ao local e constataram que, no interior de uma habitação, se encontravam 12 espécies de animais, nomeadamente aves exóticas. No decorrer da ação apurou-se ainda que a detentora das espécies em causa não fez prova da sua origem, tendo sido apreendidos os animais. No decorrer da ação policial foi identificada uma mulher de 53 anos e elaborado um auto de contraordenação.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

GC