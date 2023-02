GNR apreende arma e munições por ameaças em Alijó

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 14 de fevereiro, apreendeu uma arma de fogo e munições no âmbito de um processo por ameaças, no concelho de Alijó.

No âmbito de diligências de investigação pelo crime de ameaças que decorria há cerca de sete meses, os militares da Guarda apuraram que existiram vários episódios de ameaças em que dois homens ameaçaram-se mutuamente. No seguimento da ação policial foram realizadas duas buscas domiciliárias, as quais permitiram apreender o seguinte material: Uma arma de caça; Quatro munições; Um carregador.

Os suspeitos, de 50 e 85 anos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alijó.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Pinhão.

GC