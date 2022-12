GNR de Chaves promove formação em equitação terapêutica

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Vila Real, entre os dias 12 de novembro e 6 de dezembro, recebeu uma Formação de Curta Duração de Equitação Terapêutica (UFCDET), nas instalações do Destacamento Territorial de Chaves.

No âmbito do protocolo celebrado em 23 de fevereiro de 2022, através do Comando Territorial de Vila Real e o Município de Chaves, com o objetivo de desenvolver um programa de hipoterapia para associações e utentes do concelho de Chaves, teve início no dia 5 de abril no Destacamento Territorial de Chaves, sessões regulares de hipoterapia para utentes com necessidades educativas especiais.

Neste contexto, e por forma a habilitar os militares da Guarda para um melhor domínio desta terapia, decorreu nas instalações do Destacamento Territorial de Chaves uma Formação de Curta Duração de Equitação Terapêutica (UFCDET), num total de 25 horas, ministrada pelo Centro de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Chaves.

A referida formação contou com a presença de sete militares da Esquadra de Cavalaria do Destacamento Territorial de Chaves, três militares do Posto Territorial de Montalegre, dois militares do Comando Territorial do Porto, e ainda, seis técnicas(os) das associações locais que acompanham os utentes neste tipo de sessões, perfazendo um total de 18 formandos.