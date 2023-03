GNR de Vila Real promove Caminhada pela Floresta 2023

Integrada no Dia Mundial da Árvore e da Floresta, o Comando Territorial de Vila Real, no dia 22 de março pelas 09h30, irá realizar uma “Caminhada pela Floresta”, com um percurso de 9,5 quilómetros de distância com início junto à albufeira da barragem cimeira, em Lamas de Olo, Vila Real (coordenadas 41º21.192N – 7º47.538W).

A iniciativa pretende fomentar no cidadão o respeito pela natureza e pelo ambiente, bem como, despertar consciências para a riqueza do vasto património florestal nacional e para a problemática dos incêndios florestais.

A participação é gratuita, contudo, carece de inscrição até 21 de março de 2023, através do seguinte link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGA9djnV3I4hfNiSvXsppAg67P39jCGqonn_YSYXZtap7y-w/viewform?usp=sf_link

A floresta e o ambiente merecem a nossa atenção e a sua defesa.

