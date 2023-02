GNR deteve dois homens por caça ilegal em Valpaços

O Comando Territorial de Vila Real, através da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), dos Núcleos de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, Peso da Régua e Vila Real e Equipa de Proteção Florestal (EPF) de Vila Real, no dia 12 de fevereiro, deteve dois homens de 49 e 61 anos por caçar com recurso a meios proibidos e por caçar antes do nascer do sol, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção e deteção de situações ilícitas, os elementos da estrutura SEPNA detetaram que um dos suspeitos estava a caçar com uma arma que comportava no interior do depósito quatro munições e uma na câmara, número não permitido para o exercício da caça, uma vez que a arma de caça apenas pode comportar três munições no total, motivo que levou à sua detenção. O outro suspeito encontrava-se a caçar com uma arma de fogo, por processo de espera a caça menor, antes do nascer do sol, sendo que para este processo, a caça só pode ser exercida no período que decorre entre o nascer e o pôr do sol, motivando a sua detenção em flagrante.

No decorrer das diligências policiais foi apreendido o seguinte material, destacando-se:duas caçadeiras e 154 cartuchos.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valpaços.

GC