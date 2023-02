GNR distribuiu calendários para reforçar proximidade com idosos de Peso da Régua

O Comando Territorial de Vila Real, através Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Peso da Régua, durante o mês de janeiro de 2023, procedeu à entrega de calendários na sua zona de ação, no sentido de reforçar a proximidade à população mais idosa, alertando para a prevenção de burlas relacionadas com a cobrança ilegal de serviços, alegadamente, prestados por falsos funcionários da empresa E-Redes.

A visibilidade que este calendário tem no interior das residências torna mais fácil, em casos de emergência, o acesso aos contactos da GNR (colocados no próprio calendário), que poderão ser determinantes no apoio e na garantia da segurança dos nossos idosos.

GC