GNR: dois detidos por tráfico de estupefacientes em Alijó e Sabrosa

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, ontem, dia 16 de fevereiro, deteve dois homens de 23 e 36 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Alijó e Sabrosa.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de três meses, foi possível apurar que os suspeitos dedicavam-se ao tráfico de produtos estupefacientes, efetuando a venda diretamente aos consumidores naqueles concelhos.

No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a quatro mandados de busca, três domiciliárias e um em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material: 330 doses de cocaína; 431 pastilhas de MDMA; 12 doses de haxixe; Duas doses de canábis; 68,6 gramas de produto de corte para misturar com produtos estupefacientes; Seis selos LSD; Dois frascos com LSD (líquido); Três balanças de precisão; Uma arma elétrica (taser); 100 euros em numerário; Dois telemóveis e uma viatura.

Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial hoje, dia 17 de setembro, no Tribunal Judicial de Alijó, para aplicação de medidas de coação.

A ação contou com o reforço dos Posto Territoriais de Alijó e Sabrosa, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) de Peso da Régua, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, dois binómios cinotécnicos do Destacamento de Intervenção (DI) de Vila Real e de duas equipas do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

GC