GNR: dois detidos por tráfico de estupefacientes em Chaves

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 28 de fevereiro, deteve um homem e uma mulher de 46 e 35 anos, respetivamente, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de cinco meses, foi possível apurar que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de produtos estupefacientes, efetuando a venda diretamente aos consumidores no concelho de Chaves. No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a quatro mandados de busca, duas domiciliárias e duas em veículo, onde foi possível apreender o seguinte material: 24 doses de haxixe; 23 doses de heroína; Uma réplica de arma de fogo; Uma balança de precisão; três telemóveis e 665 euros em numerário.

Os detidos foram presentes, ontem, dia 1 de março, no Tribunal Judicial de Chaves, para aplicação de medidas de coação.

GC