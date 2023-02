GNR promove ações de sensibilização sobre “Bullying” e “Prevenção do Suicídio” em Ribeira de Pena

O Comando Territorial de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) do Destacamento Territorial de Vila Real, realizou no auditório da Biblioteca Municipal de Ribeira de Pena, duas ações de sensibilização subordinadas ao tema do “Bullying” e da “Prevenção do Suicídio” no âmbito da Campanha Escola Segura 2022/2023.

Estas ações tiveram como principais objetivos, alertar e consciencializar a comunidade escolar para este tipo de práticas e as suas manifestações, tanto em ambiente escolar, como fora dele, bem como, para as suas potenciais consequências e formas de prevenção.

No conjunto das duas sessões, foram sensibilizadas cerca de 278 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos.

As ações, contaram ainda, com a participação de pessoal técnico nas áreas da psicologia e de intervenção social do programa de Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de Ribeira de Pena, um médico e uma enfermeira do Centro de Saúde de Ribeira de Pena, e também com elementos da Direção da Escola EB 2/3 e Secundária de Ribeira de Pena e da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

