GNR promove operação “Comércio Seguro 2022”

Operação “Comércio Seguro 2022″

A Guarda Nacional Republicana (GNR), na sua área de responsabilidade, durante o período compreendido entre os dias 25 de novembro e 31 de dezembro, realiza a operação “Comércio Seguro 2022”, promovendo ações de sensibilização e reforço de patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de garantir a segurança dos comerciantes e clientes, fruto do aumento de fluxo de pessoas em espaços e áreas de comércio, a partir da Black Friday e até ao final das festividades do Natal.

Durante a operação serão empenhados militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), militares da estrutura de Investigação Criminal (IC) e militares dos Postos Territoriais, os quais realizarão ações de sensibilização junto de comerciantes, alertando-os sobre os procedimentos de segurança a adotar, com o intuito de evitar que sejam alvo de ilícitos criminais.

Será ainda reforçado o patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos lojistas e clientes, considerando que nesta época existe um aumento significativo de transações monetárias.