GNR promove operação “Páscoa 2023”

A Guarda Nacional Republicana, irá desenvolver a “Operação Páscoa 2023”, entre o dia 3 e o dia 11 de abril, através de operações de intensificação de patrulhamento, ações de sensibilização e fiscalização em todo o Território Nacional, com o objetivo de combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, regularizar o trânsito e apoiar todos os cidadãos, proporcionando-lhes as festividades da Páscoa e as respetivas deslocações, em segurança.

Tradicionalmente, esta época carateriza-se pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e, por corresponder ao período de férias escolares, prevê-se consequentemente um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portuguesas. Esta operação visa a segurança e a proteção das pessoas, pelo que vai além da fiscalização rodoviária sendo o esforço também orientado para os locais de festividades, suas imediações, zonas residenciais e comerciais, bem como para as vias de circulação rodoviárias mais críticas.

O período de fiscalização de maior esforço de patrulhamento rodoviário, nas vias mais críticas, será entre o início do dia 06 de Abril e o final do dia 10 de abril, período que se prevê maior volume de tráfego.

