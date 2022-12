Goldenergy é novamente eleita um Great Place To Work

Se ser cliente de uma empresa que tem um forte compromisso com os seus clientes e com a natureza já é bom, imagine trabalhar nesta empresa.

É por isso que a Goldenergy tem o orgulho de ter sido eleita por mais um ano um Great Place To Work!Repetindo a vitória de 2021-2022, a comercializadora de eletricidade verde e gás natural ganha o selo válido de Outubro de 2022 a Outubro de 2023.

Tudo isto porque os seus colaboradores consideram que a empresa é excelente em diversos aspetos. Sabe quais são os principais?

Explicamos tudo o que precisa de saber sobre o selo Great Place To Work e os principais destaques da Goldenergy na atribuição deste ano.

O que é o selo Great Place to Work e a sua relação com a Goldenergy

A Great Place to Work é uma empresa de consultoria considerada uma autoridade mundial em cultura de ambientes de trabalho.

Esta empresa promove uma investigação séria no mundo inteiro para identificar as organizações que possuem as melhores condições para trabalhar, na opinião dos seus colaboradores.

Este ano, a média do índice de confiança das empresas Best Workplaces™ foi de 87% – ou seja, 15 pontos acima dos 72% das restantes organizações que não foram premiadas.

E uma das grandes provas de que a Goldenergy é mesmo um bom lugar para trabalhar é que a maioria dos seus colaboradores possuem de 6 a 10 anos de empresa. Isto é, 46% de toda a equipa da Goldenergy. Outros 32% estão na empresa entre 2 a 5 anos.

Mas mais do que a antiguidade na empresa, há outros fatores que colaboram para que os colaboradores da Goldenergy a considerem um Great Place to Work.

Apresentamos os principais fatores abaixo.

Team buildings

Dentro da Goldenergy, existe uma cultura de incentivo às atividades de team building entre equipas.

Para se ter uma ideia, foi criado um budget específico para estas atividades, sendo que uma delas é o Introduction Days: evento de 2 dias alargado a toda a empresa.

Desta forma, a estratégia, missão, valores e ambições de todos os departamentos são passados para os novos membros da empresa da forma mais leve possível.

Pequeno-almoço com o CEO

Ainda como parte do Onboarding da empresa, os principiantes podem ouvir a estratégia empresarial diretamente do CEO durante eventos como o pequeno almoço com o CEO.

Improving Life

Com este projeto, a Goldenergy realiza parceria locais para que algumas tarefas pessoais dos colaboradores sejam feitas à distância de um clique.

Nesse sentido, as idas à farmácia, lavagem de carros, compras de prendas entre outras podem ser realizadas a um clique de distância. Assim os colaboradores podem aproveitar ao máximo o seu tempo com a família e os amigos.

Dentro destas parcerias, incentiva-se também a adoção de hábitos de vida saudáveis, como as inscrições em ginásios e a participação em atividades de centros de bem-estar.

Com iniciativas como estas, a Goldenergy ganha o respeito e a admiração de mais e mais colaboradores que querem também oferecer eletricidade verde e gás natural a preços acessíveis e com um atendimento de qualidade a cada vez mais portugueses.

Outros prémios conquistados pela Goldenergy

E para provar que a Goldenergy não recebe apenas o reconhecimento dos colaboradores, apresentamos os prémios conquistados pela empresa desde 2021.

Em 2021 e em 2022, a Goldenergy ganhou os Prémios Escolha do Consumidor.

na categoria de empresas de Energias 100% Renováveis.

Em 2022, a Goldenergy entrou para a lista das 100 empresas com melhor reputação em Portugal, posicionando-se no 72º lugar do Ranking de Empresas do Merco Líderes 2022 – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa.

Também este ano, a APCC – Associação Portuguesa de Contact Center concedeu a uma colaboradora da Goldenergy o segundo lugar nos Prémios Fortius para “Melhor Agente de Call Center”.

Por fim, também em 2022, a Goldenergy ganhou os Troféus Call Center nas categorias Atendimento nas Redes Sociais e Atendimento em Língua Estrangeira.

–

Estes prémios são reflexo do compromisso da Goldenergy com o mercado, os seus clientes e o meio ambiente.

Se também quer fazer parte deste movimento sustentável, adira já às boas energias da Goldenergy. Porque o amanhã se constrói com as boas escolhas de hoje!