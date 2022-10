Grémio Literário: Encontro “Saber Trás-os-Montes” dedicado às tripas e letras aos molhos

No passado dia 22 de Outubro, o Grémio Literário Vila-Realense levou a cabo a 20.ª edição do Encontro ‘Saber Trás-os-Montes’, que se realiza desde 1995, em alguns anos alternando com o Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses.



O tema deste ano foi ‘Tripas e letras aos molhos’, pondo em confronto literatura e gastronomia. Inscreveram-se 60 pessoas. Registaram-se quatro intervenções. Assim:

A. M. Pires Cabral historiou a luta pela divulgação (e dignificação) da linguagem popular trasmontana; Arnaldo Saraiva discorreu sobre os textos narrativos da literatura oral de Trás-os-Montes e Alto Douro; Elísio Amaral Neves falou sobre as tripas aos molhos (ou molhinhos), desde a sua introdução nos hábitos alimentares dos vila-realenses até ao presente. Finalmente, Hilário Néri Oliveira descreveu com pormenor a especificidade da gastronomia local.

A parte final do Encontro foi preenchida por intervenções de diversos participantes, a quem foi concedido o tempo de 10 minutos por interveniente. Usaram esse tempo Albino Matos (sobre a dificuldade de encontrar editores para dicionários), José Alves Ribeiro (sobre a necessidade de uma 2.ª edição do dicionário Língua charra, de A. M. Pires Cabral), Leonel Olhero (relatando vivências pessoais enquanto militar em Angola, durante a guerra colonial); Assunção Anes e Odete Ferreira, dirigentes da Academia de Letras de Trás-os-Montes (apresentando duas importantes publicações antológicas da Academia: Rostos de terra e Vozes transmontanas); e José Carlos Teixeira (procedendo a uma minuciosa descrição dos valores paisagísticos e outros da sua região natal, Vila Flor).