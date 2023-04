Grémio Literário Vila-realense: apresentação Caderno Cultural “Os atípicos”

O Grémio Literário apresentou o n.º 26, IV Série, dos Cadernos Culturais, em sessão realizada em 20 de Abril, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira.

Trata-se de uma relação, organizada por A. M. Pires Cabral e Elísio Amaral Neves, de figuras vila-realenses cujo comportamento desviante em relação à normalidade justifica a sua classificação como atípicos.

A apresentação coube ao responsável pelo Grémio Literário e um dos co-autores do Caderno, A. M. Pires Cabral, que explicou a génese do trabalho, inspirado na leitura de quatro obras que falam da sociedade vila-realense num período compreendido, grosso modo, entre a última década do séc. XIX e a primeira metade do séc. XX. As obras em questão são: Naquele tempo… (Recordações da mocidade), de Lotelim (pseudónimo do Dr. Joaquim de Azevedo), Histórias… para a história. Vila Real do meu tempo, de José Luís Rebelo da Silva, Crónicas da Vila, de Chico Costa, e Contos da “Bila”, de Francisco Edgar Ferreira.

Segundo se lê numa nota introdutória do Caderno: «Essas figuras, tantas vezes marginalizadas, são peças integrantes da grande engrenagem social, e nesse sentido merecem memória — porque divertiram (e alguma vez terão indignado ou mesmo escandalizado) a comunidade com os seus ditos e feitos.»

A vereadora Mara Minhava, encerrando a sessão, salientou o interesse sociológico deste Caderno e dirigiu ao Grémio Literário palavras de apreço e estímulo.