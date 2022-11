Greve dos professores levou ao encerramento de algumas escolas em Vila Real

Os professores e educadores estão, hoje, dia 2 de novembro, em greve. Em Vila Real são vários os estabelecimentos de ensino encerados, como a Escola Secundária de S. Pedro, Centro Escolar de Andrães, e Centro Escolar de Mouçós.

De acordo com a delegação de Vila Real do Sindicato dos Professores da Zona Norte (SPZN), “os professores consideram incontornável a concretização de objetivos como a valorização da Educação e de todos os seus profissionais, de forma a garantir a mais elevada qualidade para a nossa educação pública””.

“Para tal lutamos para tornar a carreira docente atrativa, tanto em apoios à mobilidade, como de combate ao envelhecimento, e da promoção do rejuvenescimento de educadores e professores, assim como uma atualização salarial que mitigue os efeitos da alta inflação, a conclusão do processo de recuperação do tempo congelado e a substituição do atual modelo de avaliação de desempenho, injusto, cego e meramente administrativo, eliminando-se nomeadamente o regime de vagas no acesso aos 5º e 7º escalões; São urgentes estímulos eficazes, capazes de atrair professores para zonas desfavorecidas ou com manifesta falta de docentes e a garantia de respeito pelos limites do tempo de trabalho, através de uma nova formulação para a composição do tempo de trabalho dos docentes, clarificando o conteúdo da componente letiva, da componente não letiva e da componente individual de trabalho”, informou o sindicato, em comunicado.

O fim da precariedade e da instabilidade, através do crescimento das vagas de quadro das escolas, tornando-as mais ajustadas com as efetivas necessidades, e a definição de um novo regime específico de mobilidade por doença são outras das reivindicações do setor.