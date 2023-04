Grupo Cultural Aquae Flaviae apresentou a sua mais recente publicação

A Biblioteca Municipal de Chaves recebeu ontem, dia 30 de março, a apresentação pública da edição nº 65 da Revista Aquae Flaviae – “Recinto das Caldas de Chaves em 1940″, a qual aborda as vertentes da natureza termal, patrimonial, poética e histórica, homenageando ainda a memória de Manuel Bernardo Nunes e do Padre Delmino Rodrigues Fontoura, associados já falecidos e que muito acrescentaram valor à história do concelho de Chaves.

A sessão contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, da Presidente da Direção do Grupo Cultural Aquae Flaviae, Maria Isabel Viçoso e Celestino Paiva Chaves, autor de um estudo que integra esta revista.

No reconhecimento do trabalho desenvolvido, Francisco Melo, reconheceu que esta é uma “revista de todos os flavienses, constituindo-se atualmente como o maior manancial de conhecimento sobre a nossa identidade, património e tradições, no reconhecimento aos muitos historiadores da região.” A investigação promovida com elevada qualidade e rigor “consubstancia o reconhecimento externo que se pretende alcançar através da candidatura da nossa herança patrimonial Romana a Marca Europeia do Património Mundial”.

Nesta edição destaca-se o levante conjunto de temáticas que projetam a história do Alto Tâmega alusivos e integrantes dos diferentes concelhos.

Abre o conteúdo textual desta edição, “As Termas de Chaves”, artigo da autoria de Helena Gonçalves Pinto. António Lourenço Fontes, testemunha um valioso saber incidente no icónico Mosteiro de Pitões das Júnias. Ainda nesta vertente, José Dias Baptista, apresenta um riquíssimo cancioneiro alusivo à Senhora do Monte, ermida situada na envolvente da Serra de Alturas do concelho de Boticas. O Solar dos Calaínhos, património de grande beleza, que notabiliza Fornos de Pinhal, do concelho de Valpaços, é apresentado por Celestino Paiva Chaves.

A temática “Valentes Flavienses”, é um interessante texto descoberto e proposto, por Carlos Manuel Vieira Reis, no qual apresenta os defensores da república.