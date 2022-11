Halloween voltou a ser celebrado em Vilar de Perdizes

Muito público presenciou mais uma celebração do Halloween na mística aldeia de Vilar de Perdizes, no concelho de Montalegre.

Trata-se de um evento que continua a gravitar em torno da figura do mítico padre António Loureço Fontes.

Refira-se que estamos a falar de um cartaz, apoiado pelo município de Montalegre e pela junta de freguesia local, e organizado pela Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes.

Durante a noite houve concurso de melhor escultura de abóbora, cortejo assombrado, com a Corte do Deus de Larouco, espetáculo teatral pela Filandorra – Teatro do Nordeste, Queimada e Dança da Roda.