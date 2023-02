Homem detido em Murça por furto em residência

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 22 de fevereiro, deteve um homem de 24 anos por furto, no concelho de Murça.

No âmbito de uma investigação por furto em interior de residência que decorria há cerca de quatro meses, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação e localização do suspeito, onde foi dado cumprimento a 11 mandados de busca, concretamente, uma domiciliária, uma em oficina, duas em veículo e sete em armazéns.

As diligências culminaram na apreensão do seguinte material: um cofre; uma caçadeira; duas pulseiras em ouro; dois pendentes em ouro; dois telemóveis e 135 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.