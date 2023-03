Homem identificado por deter espécies ameaçadas de extinção

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, apreendeu seis pintassilgos (Carduelis carduelis) e identificou um homem de 54 anos por detenção de várias espécies de animais listadas na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA detetaram que os pintassilgos se encontravam dentro de uma gaiola, na parte exterior de uma residência. No decorrer da ação apurou-se ainda que o detentor das espécies em causa não se encontrava registado como criador, e também não fez prova da sua origem, tendo sido apreendidos os animais. No decorrer da ação policial foi identificado um homem de 54 anos e elaborado um auto de contraordenação.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.