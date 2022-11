Homem morre após ser atropelado em Cerva￼

Um homem, de 46 anos, morreu na sequência de um atropelamento na localidade de Cerva, na Estrada Nacional 312, no concelho de Ribeira de Pena, informou o comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar. Hugo Silva contou que “a vítima estava a trabalhar na berma da via, via esta que se encontrava em obras”.

“À chegada da equipa de emergência dos bombeiros, o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória e com múltiplas lesões. A vítima, mesmo com todo esforço, apoiados pelos bombeiros e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real, acabou por falecer”, informou o operacional.

Desconhece se as causas do atropelamento. As autoridades encontram-se a investigar.