I Encontro Distrital de Mulheres Socialistas em Vila Real

A Estrutura Federativa de Vila Real das Mulheres Socialistas juntamente com a Estrutura Concelhia de Montalegre das Mulheres Socialistas organizou o I Encontro Distrital Mulheres Socialistas, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Montalegre, no dia 11 de março.

A Presidente da Estrutura Federativa, Ana Daniela Alves, referiu que esta foi a forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, num dia em que houve discussão política e partilha de experiências, com uma palestra sobre a “Construção do Socialismo Democrático” ministrada pela historiadora e deputada à Assembleia da República Maria João Castro e um debate “Mulheres na Política no Interior do País: Três Gerações; Três Perspetivas” onde intervieram Helena Lapa (Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa), Katarina Silva (Vereadora da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar) e Sílvia Silva (Vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião).

A sessão contou com a presença de 100 mulheres, dos 14 concelhos do distrito de Vila Real, neste importante encontro de afirmação dos valores socialistas.

A presidente da Estrutura Concelhia de Montalegre da Mulheres Socialistas, Ana Isabel Dias, referiu a forte adesão e envolvimento das mulheres socialistas do distrito e reforçou que a igualdade de género só é possível com o empenho de todos, mulheres e homens.

