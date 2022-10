I Festival dos Produtos Durienses inaugura novo Mercado em Sabrosa

O Município de Sabrosa vai inaugurar, com a realização do I Festival dos Produtos Durienses, o novo Mercado de Produtos Durienses, localizado em Paços – Sabrosa, nos dias 5 e 6 de novembro de 2022.

Este novo espaço será inaugurado no dia 5 com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o I Festival dos Produtos Durienses contará com a presença dos Municípios da CIMDOURO, que durante dois dias participarão neste certame que promoverá os seus produtos endógenos e a sua cultura.

O I Festival dos Produtos Durienses conta ainda, no dia 5 pelas 21h30, com a atuação do cantor, e filho desta terra, Emanuel, e da cantora Bárbara Bandeira, no dia 6 pelas 17h30. A animação musical e cultural deste festival estende-se ainda durante os dois dias do mesmo, com duas dezenas de atuações programadas. Bandas de Música, ranchos folclóricos e grupos de cantares tradicionais do douro farão as delícias dos visitantes, num evento de entrada livre.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, mostra-se manifestamente satisfeita com a inauguração do Mercado dos Produtos Durienses e com a realização deste Festival, considerando que este é um momento de extrema importância para Sabrosa e para a Região Duriense que, com este equipamento, vê, finalmente, a possibilidade de desenvolver uma estratégia de promoção do território local e duriense num espaço de excelência, com uma localização única, que contribuirá para alavancar o Douro, os seus produtos, a sua cultura e tradições.

Este novo espaço multiusos possuí uma área total, aproximada, de 1100 metros quadrados, e está dotado de todas as condições infraestruturais necessárias à boa realização de eventos diversos. O mesmo foi desenhado para prosseguir com a estratégia de valorização económica e cultural do que de melhor se produz nesta que é a Região Demarcada do Douro e tem um investimento total de 1.803.563,60 Euros.

O programa completo do evento pode ser consultado em www.sabrosa.pt.