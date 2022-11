I Festival dos Produtos Durienses inaugurou novo mercado em Sabrosa

O novo Mercado dos Produtos Durienses, em Paços – Sabrosa, foi inaugurado este sábado, 5 de novembro, pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, num momento que coincidiu com a realização do I Festival dos Produtos Durienses, festival que decorreu nos dias 5 e 6, que contemplou um mostra de Produtos e cultura do Douro através da presença dos 19 municípios da CIMDOURO presentes, e que contou com os artistas Emanuel e Bárbara Bandeira como cabeças de cartaz.

No primeiro dia do Festival, que abriu ao início da tarde, o destaque vai para a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que no momento da inauguração do espaço manifestou o seu contentamento em fazer parte de um momento tão marcante para o concelho e para o Douro, tendo já estado presente anteriormente na cerimónia de lançamento da primeira pedra deste projeto.

Na ocasião, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, destacou a importância do momento, sendo este “um acontecimento marcante para Sabrosa, para os seus munícipes, tratando-se de um equipamento há muito ambicionado e que, felizmente, agora se concretiza. A partir de agora, o concelho dispõe de um equipamento multifuncional que permitirá promover o território, a cultura, as tradições e as gentes de Sabrosa, mas também de todo o território duriense, como se pode constatar com a realização deste primeiro Festival de Produtos Durienses.”

Ainda durante a tarde, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, acompanhada pela Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e da restante comitiva protocolar presente, fizeram uma visita a todos os stands dos municípios da CIMDOURO, assistindo também à mostra cultural apresentada pelos vários ranchos folclóricos, grupos de cantares tradicionais, bandas de música e orquestras presentes.

Este primeiro dia terminou com a atuação do artista, e filho da terra, Emanuel, natural da freguesia de Covas do Douro, que encheu o recinto.

O segundo dia do Festival iniciou com muita música e animação, tendo tido como destaque as comemorações do 186.º aniversário do município de Sabrosa, que decorreram a partir das 16h00, com a apresentação do livro “Sabrosa da Serra ao Rio – Novos Olhares”, uma obra editada pelo município de Sabrosa, com participação do fotógrafo João Paulo Sotto Mayor e de vários escritores de renome nacional, momento ao qual se seguiu o das intervenções oficiais, realizadas pela Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Fernandes, e pela Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa. A cerimónia terminou com o cantar de parabéns ao município e com a abertura do bolo de aniversário para todos os presentes.

O I Festival dos Produtos Durienses, sempre com casa cheia, encerrou com o concerto da artista Bárbara Bandeira.

Durante o passado fim-de-semana inúmeras foram as pessoas que acorreram ao local, e tiveram a oportunidade de provar e saborear os vários produtos endógenos de cada um dos municípios da CIMDOURO, e conhecer as suas origens e tradições.

O município de Sabrosa agradece a todos os envolvidos no evento e a todas as entidades presentes que, certamente, embelezaram este festival.

É de recordar que o Mercado dos Produtos Durienses possuí uma área total, aproximada, de 1100 metros quadrados, e está dotado de todas as condições infraestruturais necessárias à boa realização de eventos diversos. O mesmo foi desenhado para prosseguir com a estratégia de valorização económica e cultural do que de melhor se produz nesta que é a Região Demarcada do Douro e tem um investimento total de 1.803.563,60 Euros, inscrito como projeto âncora na Estratégia de Eficiência Coletiva e Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (EEC PROVERE DOURO), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte (Norte2020).

