Ideias selecionadas na 1ª fase do concurso “Empreender no Alto Tâmega e Barroso” 

Dando cumprimento ao estipulado no regulamento do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso”, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) e após o termino do período de avaliação das propostas da 4ª edição, divulgam-se as ideias selecionadas pelo júri, de acordo com os critérios de avaliação, para passarem à fase seguinte e usufruírem de um programa de capacitação, bem como reuniões de trabalho individuais para, assim, aperfeiçoarem e desenvolverem as propostas.

De referir que apenas os projetos que passem pelo programa de capacitação poderão participar na fase de avaliação (Fase 2).

Consulte abaixo as ideias selecionadas na 1ª fase do concurso. As propostas são apresentadas por ordem alfabética, não havendo qualquer relação com a classificação de mérito da ideia.

Nome do Responsável Designação da Ideia

Anísio Saraiva Torrão da Terra

Aurik Antunes Kura Alma: Santuário Queer

Cidália Afonso Mel Aromatizado

Daniel Sanches Pesca Convida (Fishing with Life)

Lília Lopes Elaboração de produtos 100% artesanais onde a maioria dos

ingredientes provêm de produtores locais

Sónia Rodríguez Joalharia Artesanal Afetiva

