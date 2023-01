Idosos de Lamego recebem conselhos de segurança em ação de sensibilização

Inserida num contexto preventivo, o Projeto “O Teu Bairro é o Nosso Bairro” e a Polícia de Segurança Pública realizaram uma ação de sensibilização, junto da população idosa do concelho de Lamego, para prestarem alguns conselhos de segurança.

Entre os grupos de pessoas mais vulneráveis, os idosos são aqueles que, normalmente, encontram-se mais isolados e fragilizados, necessitando, com frequência, do apoio de terceiros. Cabe às forças de segurança reduzir o sentimento de insegurança e contribuir para a diminuição dos índices criminais de atos que vitimam especificamente este grupo de risco.

A abrir a sessão, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, sublinhou a necessidade de implementar ações de acompanhamento ajustadas às necessidades e características da população idosa. A autarca manifestou ainda a disponibilidade dos serviços de ação social da autarquia em ajudar nesta importante tarefa.



O Projeto social “O Teu Bairro é o Nosso Bairro” é promovido pelo Município de Lamego, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping Portugal, sendo cofinanciado pelo Norte 2020 em 85%.

