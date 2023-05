Inauguração da exposição “Ágora” Museu da Vila Velha

Realizou-se no dia 4 de maio, no Museu da Vila Velha, a inauguração da exposição Ágora, uma mostra de arte com um elevado grau de criatividade e rigor, promovida pelos alunos de Artes Visuais da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Esta iniciativa surgiu da vontade de mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido no Curso de Artes Visuais da Escola Camilo Castelo Branco, a única escola da cidade com esta área de formação.

É um projeto que dispensa apresentações e que continua a conseguir envolver a comunidade, proporcionando uma plena ligação entre os alunos e a sua cidade, numa simbiose quase perfeita entre arte, educação e cultura.

Foram muitos os que assistiram a este evento, e aplaudiram a iniciativa, que tanto envaidece a Escola que a concebeu, como o Museu, que a recebeu dentro e fora de portas. Naturalmente que isso se “deve aos grandes obreiros desta iniciativa – os alunos de Artes do nosso querido Liceu, mas também aos seus mestres, sempre briosos e orgulhosos dos seus discípulos, e ainda aos pais e encarregados de educação, que acompanham de perto o trabalho dos seus educandos”, referiu Mara Minhava, Vereadora da Cultura.

Durante a vigência da exposição, que estará patente até ao dia 20 de maio, os alunos terão acesso a várias palestras, no auditório do Museu da Vila Velha, dadas por personalidades públicas ligadas às artes.