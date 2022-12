Inaugurada iluminação de Natal em Vila Rela

Vila Real entrou no espírito natalício com a inauguração da iluminação de Natal e da Mostra de Presépios que, como é tradição, aconteceu no passado dia 1 de dezembro.

A iluminação das ruas e os 21 presépios elaborados pelas Juntas de Freguesia e pelo CCD do Município de Vila Real convidam a uma visita mais prolongada ao centro histórico, assim como, às diversas artérias da cidade que nesta época do ano se engalanam para nos lembrar que a época é de celebração.

A programação da Bila Natal tem muito mais para oferecer, não havendo desculpas para deixar de aproveitar os momentos de convívio, confraternização e solidariedade tão característicos desta quadra.

Consulte o programa completo das festividades de natal.