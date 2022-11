Inaugurado Hospital da Misericórdia de Valpaços

Foi inaugurado, no passado dia 6 de novembro, o Hospital de Valpaços, numa cerimónia que contou com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Encerrado em 2011, o hospital sofreu obras de remodelação e ampliação no valor de cinco milhões de euros, financiados pela Santa Casa e pela Câmara de Valpaços.

Depois do fecho da unidade seguiram-se anos de luta e de reivindicação por parte da população, Misericórdia e Câmara de Valpaços, sendo que, desde que assumiu a presidência da autarquia em 2013, o autarca Amílcar Almeida assumiu como prioridade a reabertura deste hospital.

Segundo a Misericórdia Local, esta unidade de saúde criou 66 postos de trabalho e representou um investimento de cinco milhões de euros.

A unidade de saúde dispõe de bloco operatório, internamento, consulta externa, medicina física e de reabilitação que atende já uma média de 90 pessoas por dia, tem ainda serviço de atendimento permanente (SAP) e o serviço de imagiologia, onde são feitos todos os exames menos a ressonância magnética.

O hospital tem ainda uma unidade de cuidados continuados de média duração e reabilitação com 22 camas.

O hospital é social, mas tem acordos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com a maior parte das seguradoras.

Entre os acordos com o SNS, o provedor destacou o CTH – Consulta a Tempo e Horas, um sistema eletrónico de referenciação de pedidos de primeira consulta de especialidade hospitalar, bem como do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que visa combater as listas de espera.

A unidade abriu as portas em 1946 e, segundo Altamiro Claro, esta foi, durante muitos anos, a “única resposta de saúde” na região.

Fonte – Lusa

Fotografia de Arquivo