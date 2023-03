IPDJ: aberta 1ª fase do Programa Nacional de Desporto para Todos

Encontram-se abertas até ao dia 3 de abril de 2023, as candidaturas à 1ª Fase do Programa Nacional de Desporto para Todos.

O PNDpT – Programa Nacional de Desporto para Todos, visa apoiar programas de desenvolvimento desportivo que promovam a generalização da prática desportiva de âmbito informal, intergeracional, recreativa ou competitiva (não federada), entendida como uma atividade determinante na formação e no desenvolvimento integral de todos os cidadãos, na promoção da inclusão pelo Desporto e na melhoria da saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Esta 1.ª fase de candidatura ao PNDpT destina-se a entidades sem fins lucrativos, que tenham no seu objeto a promoção e o desenvolvimento da prática desportiva, designadamente: clubes desportivos, associações promotoras do desporto e clubes de praticantes.

Podem ainda beneficiar de apoios outras entidades cujo objeto compreenda ou capacite o desporto de base em Portugal, de acordo com o Despacho do membro do Governo responsável pelo Desporto n.º 11566/2018, de 4 de dezembro, nos termos e para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Até 2022, no âmbito do PNDpT, o IPDJ, IP distribuiu 20 milhões de euros, por cerca de 1 700 projetos de associações/clubes de todo o país, sendo que em 2022, a Direção Regional do Norte do IPDJ, apoiou 85 Clubes ou Associações Desportivas, com um valor total de 435.000,00€

As candidaturas são feitas através da plataforma dos programas do IPDJ.

Para mais informações poderão consultar o nosso site www.ipdj.gov.pt ou contactar qualquer um dos Serviços da D. R. Norte do IPDJ, IP.