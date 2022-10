Já decorreu a 1ª sessão de capacitação do “Concurso de Ideias no Alto Tâmega e Barroso”

Decorreu, na passada sexta-feira, dia 21 de outubro, a 1ª sessão de capacitação, no âmbito do “Concurso de Ideias – Empreender no Alto Tâmega e Barroso” (4ªEdição), nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Esta 1ª sessão de capacitação teve por objetivo a criação da dinâmica de grupo, com a apresentação da equipa consultora, bem como dos promotores e das suas ideias de negócio, apuradas na 1ª fase do concurso, e delinear os moldes e o cronograma das sessões do Programa de Aceleração.

Quem também marcou presença foi Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, que fez questão de dar as boas vindas aos novos empreendedores, sublinhando a importância deste Concurso que vai já na sua 4ª edição e que é pretensão da CIM dar-lhe continuidade nos próximos anos, pois “é fundamental para a criação de dinâmicas de empreendedorismo no nosso território.”

Ramiro Gonçalves explicou, ainda, que “este ano o Programa de Aceleração está a começar um pouco mais tarde, dada a necessidade que tivemos de prorrogar o prazo de apresentação de candidaturas. Este verão ficou marcado pela retoma de muitas atividades que ficaram suspensas durante a fase mais critica da pandemia o que causou muito ruído e, por conseguinte, a ausência de apresentação de candidaturas no prazo inicialmente estipulado”.

Das candidaturas apresentadas à 4ª edição do Concurso de Ideias é de notar uma grande presença de empreendedores que já possuem a sua empresa/negócio criada, mas que pretendem acrescentar-lhe inovação, diferenciação, delinear estratégias de marketing e dar-lhe escala.

Para tal vão contar com o acompanhamento da empresa consultora, começando com o Programa de Aceleração que assenta num conjunto de sessões de capacitação que vão alternando entre sessões coletivas em formato presencial e sessões individuais em formato digital, onde os promotores poderão aperfeiçoar e desenvolver o seu negócio/ideia de negócio, com o apoio de consultores especializados. Daqui sairão os três negócios vencedores do Concurso de Ideias que poderão depois usufruir do Programa de Concretização que tem por objetivo concretizar etapas especificas dos negócios, num curto espaço de tempo.

Relativamente aos três negócios vencedores desta edição, o Primeiro Secretário Executivo da CIMAT explicou que dado o arranque das sessões ter sido mais tarde a divulgação dos vencedores não será feita na Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega e Barroso, como habitualmente era feito, mas que “estão todos os promotores convidados a estarem presentes nesta Gala, que será dia 2 de dezembro, e a apresentarem o vosso negócio para todos o leque de empresários que também estarão presentes”.

Terminou a sua intervenção agradecendo a presença de todos os empreendedores e solicitando o comprometimento destes para com o projeto pois “a equipa consultora por muito boa que seja e que o é, pois já vamos na 4ª edição e temos mantido a mesma consultora, sem o vosso trabalho e empenho esta iniciativa não funciona”.