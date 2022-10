Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego ensina mais novos a reciclar

o Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego aprender a reciclar é mais fácil e divertido. As educadoras promovem várias atividades e jogos para ensinar as crianças a gerarem menos lixo, separarem resíduos e reutilizarem. O objetivo é reforçar os valores ecológicos e o compromisso com o meio ambiente.

As atividades de sensibilização ambiental, levadas a cabo dentro das salas de aula, mas também no exterior, integram o projeto educativo “Comunidade Consciente” que esta instituição social desenvolve até ao final do ano letivo.

Este projeto, “trabalha” a política dos 3 R’s (Reciclar, Reduzir e Reutilizar) para promover o compromisso com a preservação do meio ambiente e incentivar os mais novos a participarem no processo de separação de resíduos.

As inscrições para a creche e jardim de infância devem ser formalizadas nos Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 968 929 029/ 254 612 057 e do email geral@scmlamego.pt.

Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.

GC