Jornadas Mundiais da Juventude: Diocese de Vila Real a caminho!

No passado sábado, dia 26 de novembro, o Comité Organizador Diocesano (COD) reforçou a sua missão chegando mais perto de todos os jovens da Diocese de Vila Real para assim, acolher e viver tanto os Dias nas Dioceses, como as Jornadas Mundiais da Juventude a realizar na capital do nosso país, de um a seis de agosto de 2023, de forma jovem e missionária.

Durante a manhã, o COD juntou-se aos jovens e párocos do arciprestado do Baixo Tâmega, e durante a noite deste mesmo dia juntaram-se aos jovens e párocos do arciprestado Centro I. Foram momentos de grande produtividade, de um continuar caminho para assim chegar a todos os que pretendem receber os jovens que ficarão cerca de cinco dias nas nossas vidas, vivenciando o nosso modo de vida, bem como alguns dados importantes como as inscrições, e informações necessárias para uma vivência plena de fé e missão.

Os próximos tempos serão de um caminho feito pelo COD até todos os arciprestados, para assim podermos trabalhar em uníssono, num caminho de fé, missão e ambiente jovem. Nunca esquecendo a alegria que a juventude nos transmite nas suas vidas, transmitindo-a aos jovens que connosco estarão nos últimos dias do mês de julho de 2023.

COD (Comité Organizador Diocesano)