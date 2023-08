O design gráfico do KISS & GO Vila Real foi distinguido com o troféu “Graphis Silver Award” no âmbito dos Prémios Graphis Design Annual 2024.

Esta distinção, amplamente reconhecida e cobiçada no mundo do design, é frequentemente referida por especialistas como o “Pritzker do Design”.

A GRAPHIS representa um marco internacional de excelência no design e nas artes visuais. GRAPHIS – The International Journal of Visual Communication foi publicado pela primeira vez em 1944 por Walter Amstutz e Walter Herdeg em Zurique, Suíça. Esta revista apresentava o trabalho dos melhores artistas e ilustradores, seguindo a evolução do design gráfico tal como o conhecemos hoje. Em 1986, a empresa passou a ser propriedade de B. Martin Pedersen, mudando a sua sede para Nova Iorque e reformulando as edições anuais, ao mesmo tempo que introduzia vários livros e produtos novos. Tornou-se na principal referência mundial da especialidade. Até à data, foram publicadas mais de 350 edições da GRAPHIS. Hoje, a GRAPHIS é uma editora internacional de publicações de referência no campo do design e da comunicação e os seus Annual Awards são um dos mais prestigiados e respeitados no mundo do design e criatividade.

A edição mais recente da GRAPHIS está disponível para compra nos Estados Unidos da América e através das principais editoras internacionais online.