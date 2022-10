Kitchen Lab da UTAD teve as culturas portuguesa e brasileira à mesa

Esta terça-feira, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) promoveu, no Kitchen Lab, a primeira oficina culinária dedicada à gastronomia típica de Portugal e do Brasil, com a participação de estudantes, docentes, investigadores e público em geral.

A oficina, que contou com cerca de 20 participantes, iniciou-se com uma breve apresentação dos diversos ingredientes e da forma como seriam cozinhados de acordo com a cultura portuguesa e brasileira. “Vamos descobrir as várias pontes que interligam, através do Atlântico, o Brasil e Portugal, através da cozinha”, esclareceu Carla Gonçalves, docente do curso de Ciências da Nutrição.

Na bancada portuguesa, a ementa era composta por: feijoada à transmontana, sopa de casulo, caldo verde, sardinha assada com migas de feijão com broa e, em sobremesa, leite creme com amido de milho. De salientar que, na bancada brasileira, os ingredientes eram semelhantes. Uma opção que pretendeu verificar de que forma é que as duas culturas os interpretam e transformam.

“A comida brasileira é composta por diferentes elementos onde a cultura portuguesa se intermeia com a cultura indígena e com a cultura afrodescendente. Então, a maioria dos pratos do Brasil, traz em si essa mistura e aqui temos alguns exemplos”, esclareceu Débora Santos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

No que diz respeito aos pratos vindos do outro lado do atlântico, a aposta foi feita nos pratos típicos e simples, tais como: arroz, feijão preto, farofa, sardinha assada, couve à mineira e mingau de milho.

De realçar que os trabalhos foram todos realizados ao som de música brasileira. Técnica adotada pelos docentes por forma a criar “uma imersão no ato de comer”. “Hoje comemos muito à frente de equipamentos tecnológicos e isso é algo que tira a presença no comer e na comida. Então a ideia deste encontro é regressar à perceção do que é o ato de comer que é algo altamente saudável e recomendável. Nós precisamos de ter em conta o momento do consumo. É uma recomendação que parece obvia, mas é o que precisamos de retomar”, frisou Débora Santos.

Do lado dos participantes, o retorno foi positivo. Isso confirmou João Mota, aluno de mestrado em engenharia alimentar, que foi “representar o curso”. “É sempre uma experiência enriquecedora estar presente num laboratório de cozinha e contactar diretamente com os alimentos. É uma oportunidade que todos deveríamos ter. Foi uma perspetiva diferente das áreas com as quais vou contactado todos os dias”, confirmou.

Depois da confeção, seguiu-se um momento de degustação das iguarias portuguesas e brasileiras, resultado de uma tarde de trabalho.

Recorde-se que esta iniciativa foi integrada no III Seminário Ibero-Americano de História e Cultura da Alimentação, que é coorganizado pela UTAD e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

CR