Lamego acolhe grande final do maior concurso de cozinha português

A cidade de Lamego vai ser palco da final nacional do Concurso Chefe Cozinheiro do Ano, o maior e mais antigo concurso de cozinha português para profissionais. Esta competição terá lugar no Centro Multiusos, no dia 24 de maio, com o objetivo de distinguir e valorizar o talento dos profissionais de cozinha.

O Concurso Chefe Cozinheiro do Ano é organizado e promovido pelas “Edições do Gosto” e contará, este ano, com o apoio do Município de Lamego, terminando numa grande final aberta ao público, a profissionais, a estudantes e a amantes da gastronomia.

“Quero reforçar a estratégia da autarquia de Lamego de apostar, cada vez mais, na realização de grandes iniciativas e eventos que dinamizem a atividade económica local, com efeitos positivos para as nossas empresas e para o emprego. Recentemente, acolhemos a Gala de Abertura da Cidade Europeia do Vinho e estamos agora a preparar algumas surpresas que serão apresentadas até ao final do ano. O objetivo é reforçar a nossa notoriedade e imagem nacional, contribuindo ao mesmo tempo para melhor a experiência turística daqueles que nos visitam”, explica José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo.

Neste momento, estão a decorrer no Porto, no Estoril e em Portalegre as etapas regionais do Concurso Chefe Cozinheiro do Ano para apurar os concorrentes finalistas. Depois, será disputada, em Lamego, a final nacional.

Desde a primeira edição, esta competição tem como intuito dar um novo impulso na valorização da profissão de cozinheiro e contribuir para a dignificação da cozinha portuguesa.

No ano passado, Ana Magalhães, jovem natural de Lamego e chef no Hotel Six Senses Douro Valley, conquistou este galardão.

