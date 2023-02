Lamego acolhe Polo de Inovação Digital

A cidade de Lamego vai ter um Polo de Inovação Digital CONNECT5, criado por um consórcio de entidades especializadas, entre os quais o Instituto Politécnico de Viseu, na área das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) dinamizou, a 8 de fevereiro, uma sessão de apresentação, dirigida à comunidade, sobre este novo projeto que integra a Rede Nacional de Polos de Inovação Digital.



A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego marcou presença na sessão de abertura, onde congratulou-se com a criação deste novo serviço e elencou todo o trabalho desenvolvido por esta autarquia no processo de modernização tecnológica. “O Município de Lamego tem apostado na desmaterialização progressiva dos processos e melhoria da sua relação com os munícipes estando em desenvolvimento vários projetos para a transformação e transição digital”, sublinha Catarina Ribeiro. A conectividade Wifi Lamego 4EU e a Modernização Tecnológica e Qualificada dos Serviços Administrativos foram alguns dos exemplos que visam a disseminação de tecnologias digitais avançadas.

