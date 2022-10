Lamego acolhe reunião de autarcas da CIM DOURO

Conselho Intermunicipal da CIM DOURO realizou na cidade de Lamego esta quarta-feira, dia 26, a sua 149ª reunião. O encontro decorreu, pela primeira vez, no edifício histórico da Casa da Torre que a Câmara Municipal de Lamego acaba de reabilitar no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).

Com a missão de assegurar o desenvolvimento e a coesão social e territorial da região do Douro, foram vários os temas discutidos, nomeadamente o Plano de Formação da Administração Pública que decorrerá até junho de 2023 para reforçar a capacidade institucional e a eficiência da administração local.

Os autarcas também debateram a calendarização dos eventos a organizar durante a “Cidade Europeia do Vinho” que promoverá, no próximo ano, o património vitivinícola e o potencial endógeno das cidades do vinho.

A apresentação da oferta formativa existente na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego foi o primeiro tema trazido a esta reunião pelo seu diretor, Miguel Duarte. Logo em seguida, Luís Pedro Martins, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, destacou as parcerias a efetivar para garantir a promoção turística da região do Douro.

Em cima da mesa estiveram ainda outros temas, em particular o Serviço Público de Transportes de Passageiros e a discussão de candidaturas na área dos Bio Resíduos.

GC