Lamego: mais de 500 pessoas percorreram secular Caminho dos Monges

De Ferreirim ao Rio Douro. Mais de 500 pessoas, vindas de todo o país, viveram este domingo, dia 23 de abril, uma experiência inesquecível, percorrendo os mesmos caminhos palmilhados durante séculos pelos Monges de Cister.

A segunda caminhada inaugural do Caminho dos Monges atravessou o concelho de Lamego, numa distância de cerca de vinte quilómetros, num convite à descoberta de um território prodigiosamente dotado de um espólio natural, patrimonial e paisagístico, único no contexto nacional.

Seguindo a rota do Caminho dos Monges, os participantes percecionaram a singularidade das primeiras instalações da Companhia Hidroelétrica do Varosa, percorreram o traçado da épica linha de caminho-de-ferro entre Lamego e Régua e contornaram a Quinta do Mosteirô, chegando assim ao Douro Património Mundial. Sempre ladeados por uma paisagem arrebatadora.

“Oferecemos aos participantes a oportunidade de descobrirem, a pé, o concelho de Lamego de uma perspetiva muito diferente do habitual. O Caminho dos Monges é o nosso novo produto turístico de natureza que vai complementar a oferta existente. A julgar pelas reações que já tivemos, é uma aposta ganha e vai colocar Lamego e Tarouca na rota dos principais percursos pedestres do país”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas da Câmara Municipal de Lamego.

A iniciativa também integrou a Caminhada pela Liberdade, no âmbito das comemorações do 25 de Abril.

GC CM