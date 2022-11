Lamego marcou presença no I Festival dos Produtos Endógenos

Desde o artesanato, às iguarias gastronómicas mais típicas, o Município de Lamego promoveu os seus principais produtos endógenos no I Festival dos Produtos Durienses. O certame decorreu na vila de Sabrosa, entre os dias 5 e 6 de novembro, onde estiveram representados os 19 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO).

No dia de abertura do Festival dos Produtos Durienses, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou o espaço de promoção dedicado a Lamego, onde foi recebida pelo Presidente Francisco Lopes. Em diálogo com a governante, o autarca teve a oportunidade de destacar e dar a provar a excelência dos produtos endógenos do concelho, nomeadamente o espumante, os vinhos, a bôla, os enchidos e os queijos.

“Quisemos promover e valorizar a grande variedade de produtos tradicionais de Lamego, permitindo aos visitantes experimentarem produtos de excelente qualidade e conhecerem a riqueza das Máscaras de Lazarim”, afirma Francisco Lopes.

GC CM Lamego