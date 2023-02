Lamego: “O Teu Bairro é o Nosso Bairro” forma sobre técnicas de procura de emprego

O projeto “O Teu Bairro é o Nosso Bairro – Incluir para Integrar”, em parceria com a Obra Kolping Portugal, dinamizou uma ação de capacitação para mais de 40 participantes, dedicada a “Técnicas de Procura Ativa de Emprego”. Durante a sessão, foram identificadas algumas plataformas de procura de oportunidades de emprego na internet, dicas e estratégias para a elaboração e organização do currículo. As formadoras também abordaram várias metodologias para a interação com as entidades empregadoras.

Através desta ação de capacitação, o Município de Lamego procurou desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais, dotando o público das melhores estratégias para responder a situações de privação laboral.

“O Teu Bairro é o Nosso Bairro – Incluir para Integrar” tem como promotor o Município de Lamego, é cofinanciado pelo Norte 2020 em 85%, e integra-se nos Projetos Inovadores de Inclusão Social de âmbito territorial. Tem como entidades parceiras a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping Portugal.

GC CM