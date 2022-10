Lamego: Paulo Betti vai estar no Teatro Ribeiro Conceição este sábado

O ator brasileiro Paulo Betti, rosto bem conhecido dos portugueses pela sua participação em novelas, está em digressão em Portugal e um dos espetáculos vai ser apresentado este sábado à noite, dia 29, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.

Apresentará “Autobiografia Autorizada”, um monólogo interpretado pelo próprio que assinala os seus 40 anos de carreira. Com humor, poesia e dor, Paulo Betti mergulha na vida dos seus pais e avós e emerge com uma peça edificante que reafirma a importância do ensino público e do trabalho social para a valorização do ser humano.

Recorde-se que Paulo Betti ficou célebre por personagens como Timóteo D’Alamberti, na novela “Tieta”, tendo ainda uma vasta carreira no cinema e no teatro.

Valor do ingresso: 7,5€ | M/3

